Robert Huth, Leicester City'den ayrılıyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , 'den ayrılıyor

    Robert Huth, Leicester City'den ayrılıyor

    İngiltere 'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan 'nin defans oyuncusu , sezon sonu takımdan ayrılacak.

    İngiltere 'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan 'nin defans oyuncusu , sezon sonu takımdan ayrılacak.

    Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı bildirildi.

    Robert Huth'un muhteşem bir adam olduğunu belirten İngiliz kulübünün teknik direktörü Claude Puel, "O her zaman takıma olumlu etki etti. Bundan dolayı çok memnunum. Leicester City'de başardığı her şey için Huth'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    2015-2016 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'in büyük takımlarını geçerek şampiyon olmasında pay sahibi olan Huth, 3,5 yıl formasını giydiği ekibiyle sezon sonunda yolları ayıracak. Alman futbolcu, şampiyon oldukları 2015-2016 sezonunda 35 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

    Kariyerinde , Middlesbrough, formaları da giyen Huth, Milli Takımı'nda da 19 kez maça çıktı.

    1. 9.5.2018 20:11
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