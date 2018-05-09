Robert Huth, Leicester City'den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan Leicester City'nin defans oyuncusu Robert Huth, sezon sonu takımdan ayrılacak.
İngiltere Premier Lig'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan Leicester City'nin defans oyuncusu Robert Huth, sezon sonu takımdan ayrılacak.
Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı bildirildi.
Robert Huth'un muhteşem bir adam olduğunu belirten İngiliz kulübünün teknik direktörü Claude Puel, "O her zaman takıma olumlu etki etti. Bundan dolayı çok memnunum. Leicester City'de başardığı her şey için Huth'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2015-2016 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'in büyük takımlarını geçerek şampiyon olmasında pay sahibi olan Huth, 3,5 yıl formasını giydiği ekibiyle sezon sonunda yolları ayıracak. Alman futbolcu, şampiyon oldukları 2015-2016 sezonunda 35 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.
Kariyerinde Chelsea, Middlesbrough, Stoke City formaları da giyen Huth, Almanya Milli Takımı'nda da 19 kez maça çıktı.
- 9.5.2018 20:11
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Bu durumda Aykut Hoca kalmalı,yalnız esnek olamıyor,vazgeçmeli.Oyuncuları dışlamamalı,uğraşmamalı.Takıma en az 2 genç monte edebilmeli ..
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş FB bu yıl transferde,kaynak bulamazsa,hiç borç yapamayacak diye biliyoruz.Yani aldığı sattığı eşit olmalı.Bu da transfer işi sıkıntılı .
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Mustafa Cengiz: 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karımız var
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı çocuk galatasaray ı siz kar ettirmediniz mustafa başkan sarkı kırmızı taraftarımız kar elde ettirdi hangi yönetim olursa olsun kar elde edecekti
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