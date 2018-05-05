Ndiaye'li Stoke City Premier Lig'den düştü
Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Stoke City, Premier Lig'e veda etti.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü.
Kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, Xherdan Shaqiri'nin golüyle öne geçtiği maçta James McArthur ve Patrick van Aanholt'un gollerine engel olamayınca 10 yıldır mücadele ettiği Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.
Stoke City'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Kırmızı-beyazlı ekip bitime bir hafta kala 30 puanla 19. sırada yer alıyor. Son sırada bulunan 28 puanlı West Bromwich Albion ile 18. sıradaki 32 puanlı Southampton'ın ligde kalma şansı matematiksel olarak devam ediyor.
TARAFTARLAR YIKILDI
Stoke City oyuncuları ve taraftarları son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşadı. Aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak foto galeriye gidebilirsiniz.
- 5.5.2018 16:41
- Güncelleme: 5.5.2018 17:01
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Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Toplam 11
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Toplam 5
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birisi süper olur.
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