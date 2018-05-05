Ndiaye'nin forma giydiği Stoke City Premier Lig'den düştü
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Ndiaye'li 'den düştü

    Ndiaye'li Stoke City Premier Lig'den düştü

    'nin formasını giydiği , 'e veda etti.

    İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü.

    Kümede kalma mücadelesi veren , 'nin golüyle öne geçtiği maçta James McArthur ve Patrick van Aanholt'un gollerine engel olamayınca 10 yıldır mücadele ettiği 'den düşen ilk takım oldu.

    Stoke City'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan renklerine bağladığı , karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

    Kırmızı-beyazlı ekip bitime bir hafta kala 30 puanla 19. sırada yer alıyor. Son sırada bulunan 28 puanlı West Bromwich Albion ile 18. sıradaki 32 puanlı Southampton'ın ligde kalma şansı matematiksel olarak devam ediyor.

    TARAFTARLAR YIKILDI
    Stoke City oyuncuları ve taraftarları son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşadı. Aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak foto galeriye gidebilirsiniz.

    1. 5.5.2018 16:41
    2. Güncelleme: 5.5.2018 17:01
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