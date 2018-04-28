Liverpool'un hocası Klopp'tan abdest itirafı! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'un hocası 'tan abdest itirafı!

    Liverpool'un hocası Klopp'tan abdest itirafı!

    teknik direktörü Jurgen Kloop, Emre Can, ve 'nin her maç öncesinde soyunma odasında abdest aldıklarını belirtti.

    teknik direktörü Jurgen Kloop, takımın Müslüman futbolcuları Emre Can, ve ile ilgili açıklamalarda bulunurken, soyunma odasında yaşanan bir ritüele de değindi.

    "ONLARIN HAZIR OLMASI İÇİN SOYUNMA ODASINA ERKEN GELİYORUZ"

    Kloop, "Emre Can, Mane ve Salah, her maç öncesinde abdest alıyor. Bu takım için bir ritüel oldu. Onların olması için biz de soyunma odasına 1-2 dakika erken geliyoruz. Kimse çıkıp 'Niye onları beklemek zorundayız?' demiyor. İdeal bir dünyada işler böyle yürür." dedi.

    "MÜSLÜMANLIK TEZAHÜRATLARI HARİKA"

    Liverpool'lu taraftarların, Salah'ın performansı sonrası tribünlerde "Biz de Müslüman olacağız" şeklinde tezahürat yapılmasıyla ilgili görüşünü belirten , "Bu harika. Tam da buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz" dedi.

    1. 28.4.2018 16:53
    2. Güncelleme: 28.4.2018 16:59
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