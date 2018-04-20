Jurgen Klopp'dan flaş karar! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Jurgen Klopp'dan flaş karar!

    Jurgen Klopp'dan flaş karar!

    menajeri Jurgen Klopp gelecek planlarını anlattı.

    'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe 1 yıl ara vereceğini söyleyen Klopp 'ten ise teklif almadığını dile getirdi. 2015 yılında Liverpool'un başına geçen Jurgen Klopp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı... Alman teknik adam kontratı bitene kadar Liverpool'da kalmaya kararlı görünüyor...

    "YEDEK KULÜBESİNDE ÖLMEK İSTEMİYORUM!"
    Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından futbola 1 yıl ara vereceğini dile getiren Klopp birçok teknik adamdan daha erken emekli olacağını da söyledi. İlerleyen yaşlarına karşın hala çalışmaya devam eden teknik adamlara büyük saygı duyduğunu dile getiren Klopp; "Ancak ben yedek kulübesinde ölmek istemiyorum.

    Liverpool'daki görevim bittiğinde 1 yıl tatil yapacağım konusunda aileme söz verdim... Sonrasında ne olacağına ise bakacağız" dedi... Klopp,, Bayern Münih'in başına gelecek sezon Niko Kovac'ın geçecek olmasını da değerlendirdi.

    Bavyera ekibinin kendisiyle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Klopp; "Çalıştırdığım hiçbir takımda sözleşmeme herhangi bir ayrılık maddesi koydurmadım... Bayern yönetimi hem böyle bir maddenin olmayışı hem de Liverpool'da mutlu olduğumu bildiğinden,, benimle hiç temasa geçmedi" diye konuştu.(BeIN Sports)

    1. 20.4.2018 12:12
    2. Güncelleme: 20.4.2018 12:17
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