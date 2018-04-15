Manchester City kabustan uyandı
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Tottenham Hotspur'u 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Liverpool'a çeyrek finalde elenen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Wembley Stadı'nda başkent temsilcisi Tottenham Hotspur'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus ile öne geçen konuk ekip, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın 25. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi takım 42. dakikada Christian Eriksen ile durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Raheem Sterling'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, başkent deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Manchester temsilcisi bu galibiyetle puanını 87'ye çıkarırken, dördüncü sıradaki Tottenham Hotspur 67 puanda kaldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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