Manchester City kabustan uyandı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    kabustan uyandı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> kabustan uyandı

    lideri , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Liverpool'a çeyrek finalde elenen Pep Guardiola yönetimindeki , Wembley Stadı'nda başkent temsilcisi 'a konuk oldu.

    Karşılaşmanın 22. dakikasında Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus ile öne geçen konuk ekip, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın 25. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

    Ev sahibi takım 42. dakikada Christian Eriksen ile durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci yarıda Raheem Sterling'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan , başkent deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

    Manchester temsilcisi bu galibiyetle puanını 87'ye çıkarırken, dördüncü sıradaki 67 puanda kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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