Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi

Tottenham'ın Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede, Kuzey Londra ekibinin ikinci golü Danimarkalı Eriksen'e yazılmış, Harry Kane ise topun kendisine temas ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Premier League'den yapılan açıklamada, Kane ve Tottenham'ın başvurusunun kabul edildiği, golün Harry Kane'e verildiği belirtildi. Gol krallığı için Salah ile çekişen İngiliz forvetin ligdeki gol sayısı da 25'e yükseldi.

Kararın açıklanmasının ardından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan açıklama geldi. Ligde 29 golü bulunan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wooooooow gerçekten mi?" ifadesini kullandı.



