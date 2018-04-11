Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi
Kane'nin Stoke City maçındaki ikinci gol için yaptığı itiraz kabul edildi. Tottenham'ın golcüsünün bu itirazının kabulü sonrasında, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan açıklama geldi
Tottenham'ın Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede, Kuzey Londra ekibinin ikinci golü Danimarkalı Eriksen'e yazılmış, Harry Kane ise topun kendisine temas ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti.
Premier League'den yapılan açıklamada, Kane ve Tottenham'ın başvurusunun kabul edildiği, golün Harry Kane'e verildiği belirtildi. Gol krallığı için Salah ile çekişen İngiliz forvetin ligdeki gol sayısı da 25'e yükseldi.
Kararın açıklanmasının ardından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan açıklama geldi. Ligde 29 golü bulunan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wooooooow gerçekten mi?" ifadesini kullandı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:44
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.