Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi

    Federasyon gol kararını değiştirdi Salah tepki gösterdi

    Kane'nin maçındaki ikinci gol için yaptığı itiraz kabul edildi. Tottenham'ın golcüsünün bu itirazının kabulü sonrasında, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan açıklama geldi

    Tottenham'ın 'yi deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede, Kuzey Londra ekibinin ikinci golü Danimarkalı Eriksen'e yazılmış, ise topun kendisine temas ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

    'den yapılan açıklamada, Kane ve Tottenham'ın başvurusunun kabul edildiği, golün Harry Kane'e verildiği belirtildi. Gol krallığı için Salah ile çekişen İngiliz forvetin ligdeki gol sayısı da 25'e yükseldi.

    Kararın açıklanmasının ardından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan açıklama geldi. Ligde 29 golü bulunan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wooooooow gerçekten mi?" ifadesini kullandı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:44
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