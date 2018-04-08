Derbinin kazananı Manchester United – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Derbinin kazananı

    Derbinin kazananı <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>

    lideri , kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide 'a 3-2 yenildi.

    'nın teknik direktörlüğünü yaptığı , haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam yönetimindeki 'ı ağırladı.

    Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu 'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

    İkinci yarının başında Fransız yıldızı 'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan , 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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