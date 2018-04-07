Guardiola'nın açıklamaları Pogba'yı kızdırdı

Ligde yarın Manchester United ile oynayacakları derbi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki Katalan teknik adam, ara transfer döneminde menajer Mino Raiola'nın Pogba ve Mkhitaryan için kulüple temasa geçtiğini açıkladı.

Guardiola, iki yıl önce 89 milyon sterlinlik bonservisle Manchester United'a gelen 25 yaşındaki Pogba ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtsız bırakırken, menajer Mino Raiola'nın City'ye Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ı önerdiğini iddia etti.



Guardiola, "Raiola bana 'korkak' diyor. Madem böyle biriyim, neden Pogba ve Mkhitaryan'ı bana öneriyor? Ben öyle biriysem oyuncularını benden koruması lazım. Mino Raiola, iki ay önce, bana Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ı önerdi. Reddettim. Pogba'yı alabilecek paramız yok." dedi.



Pep Guardiola'nın açıklamalarıdan kısa süre sonra Paul Pogba Instagram hesabından Guardiola'ya "Seni duyamıyorum" göndermesi yaptı.



Manchester City ile Manchester United cumartesi günü derbi maçta karşılaşacak. Maviler bu maçı kazanırsa Premier Lig tariginde şampiyonluğunu en erken ilan eden takım olacak.



