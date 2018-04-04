Eski futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Eski futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

    Eski futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

    İngltere , ve 'nin eski yıldız futbolcusu , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    İngiltere futboluna damga vurmuş isimlerden , geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

    61 yaşındaki Wilkins, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

    Wilkins'in daha önce formasını terlettiği takımlardan Milan, efsane futbolcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

    Milan resmi twitter adresi, ''Güle güle Ryan, seni özleyeceğiz. Bu gece bize öğrettiğin gibi savaşacağız'' mesajı yayınladı.

    , İngiltere formasını 86 kez terletmiş ve , , PSG ve Milan gibi takımların formalarını giymişti.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:31
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