Eski futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti
İngltere Milli Takımı, Manchester United ve Chelsea'nin eski yıldız futbolcusu Ray Wilkins, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İngiltere futboluna damga vurmuş isimlerden Ray Wilkins, geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.
61 yaşındaki Wilkins, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.
Wilkins'in daha önce formasını terlettiği takımlardan Milan, efsane futbolcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Milan resmi twitter adresi, ''Güle güle Ryan, seni özleyeceğiz. Bu gece bize öğrettiğin gibi savaşacağız'' mesajı yayınladı.
Ray Wilkins, İngiltere Mİlli takımı formasını 86 kez terletmiş ve Manchester United, Chelsea, PSG ve Milan gibi takımların formalarını giymişti.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:31
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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