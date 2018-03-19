Salah attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Salah attı, İngilizler getirdi!

    Salah attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi!

    'de muhteşem bir sezon geçiren 'la ilgili Liverpoollu taraftar sayfası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "'a geçiyorum" denilen hesaptan getirildi.

    Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.

    Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. 'a geçiyorum. alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.

    Hesaptan ayrıca Arapça olarak getirildi.

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    Göztepe forması giyen Senegalli futbolcu bu paylaşımı alıntılayarak, "Tekbir" diye yazdı.


    Salah, 'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla mücadelenin kahramanı olmuştu. Bu sezon 'de 28 gol atan Salah, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. (Yeni Şafak)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:13
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