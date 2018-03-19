Salah attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi!
Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Mohamed Salah'la ilgili Liverpoollu taraftar sayfası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Resmen İslam'a geçiyorum" denilen hesaptan Kelime-i Şehadet getirildi.
Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.
Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.
Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.
DEMBA BA 'TEKBİR' GETİRDİ
Göztepe forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba bu paylaşımı alıntılayarak, "Tekbir" diye yazdı.
Salah, Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla mücadelenin kahramanı olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 28 gol atan Salah, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. (Yeni Şafak)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
Salah attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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