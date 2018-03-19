Salah attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi!

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.

Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.

Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.





DEMBA BA 'TEKBİR' GETİRDİ

Göztepe forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba bu paylaşımı alıntılayarak, "Tekbir" diye yazdı.





Salah, Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla mücadelenin kahramanı olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 28 gol atan Salah, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. (Yeni Şafak)