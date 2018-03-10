Manu 2.'liği bırakmadı!
Premier Lig'de haftanın mücadelesinde Manchester United Liverpool'a geçit vermedi.
İngiltere Premier Lig'de 30. haftada, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Mourinho'nun öğrencileri oldu. Genç yıldızı Rashford'un attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Kırmızı Şeytanlar, 2. yarıda Bailey'nin ters bir vuruşla kendi kalesine attığı gol sonrası endişelense de maçı galibiyetle tamamlamayı bildi.
Liverpool topa daha fazla hakim olan , daha fazla şut çeken, daha fazla korner kullanan taraf olurken; maç boyunca gollük pozisyon üretme sıkıntısı yaşadı. Ayrıca Liverpool tarafından 2 kez penaltı itirazı yapılan maçta, hakemin kararları ada basınında çokça tartışılcak gibi görünüyor.
Maçla ilgili bilgiler:
- Sahadaki bir çok yıldızın arasında attığı 2 golle parlayan isim Manu'nun genç oyuncusu Marcus Rashford oldu.
- Manchester United'da Pogba dün geçirdiği sakatlık sonrası maç kadrosuna alınmadı.
- Manchester United'ın ilk 2 şutu gol oldu.
- Liverpool %68 ile topa daha fazla sahip olan taraf olurken, United'ın 5 şutuna karşılık rakip kaleye 14 şut çekti. Maçta 13 korner kullanan Liverpool takımı kornerlerden gol çıkaramadı.
- Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah etkisiz bir maç geçirdi.
- Bu maçla beraber Manchester United-Liverpool arasındaki 3 maçlık beraberlik serisi bozuldu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:48
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
Yorum
FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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