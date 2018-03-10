Manu 2.'liği bırakmadı!

İngiltere Premier Lig'de 30. haftada, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Mourinho'nun öğrencileri oldu. Genç yıldızı Rashford'un attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Kırmızı Şeytanlar, 2. yarıda Bailey'nin ters bir vuruşla kendi kalesine attığı gol sonrası endişelense de maçı galibiyetle tamamlamayı bildi.

Liverpool topa daha fazla hakim olan , daha fazla şut çeken, daha fazla korner kullanan taraf olurken; maç boyunca gollük pozisyon üretme sıkıntısı yaşadı. Ayrıca Liverpool tarafından 2 kez penaltı itirazı yapılan maçta, hakemin kararları ada basınında çokça tartışılcak gibi görünüyor.

Maçla ilgili bilgiler:

- Sahadaki bir çok yıldızın arasında attığı 2 golle parlayan isim Manu'nun genç oyuncusu Marcus Rashford oldu.

- Manchester United'da Pogba dün geçirdiği sakatlık sonrası maç kadrosuna alınmadı.

- Manchester United'ın ilk 2 şutu gol oldu.

- Liverpool %68 ile topa daha fazla sahip olan taraf olurken, United'ın 5 şutuna karşılık rakip kaleye 14 şut çekti. Maçta 13 korner kullanan Liverpool takımı kornerlerden gol çıkaramadı.

- Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah etkisiz bir maç geçirdi.

- Bu maçla beraber Manchester United-Liverpool arasındaki 3 maçlık beraberlik serisi bozuldu.



