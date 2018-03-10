Manu 2.'liği bırakmadı! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Manu 2.'liği bırakmadı!

    Manu 2.'liği bırakmadı!

    'de haftanın mücadelesinde Liverpool'a geçit vermedi.

    İngiltere 'de 30. haftada, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Mourinho'nun öğrencileri oldu. Genç yıldızı Rashford'un attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Kırmızı Şeytanlar, 2. yarıda Bailey'nin ters bir vuruşla kendi kalesine attığı gol sonrası endişelense de maçı galibiyetle tamamlamayı bildi.

    Liverpool topa daha fazla hakim olan , daha fazla şut çeken, daha fazla korner kullanan taraf olurken; maç boyunca gollük pozisyon üretme sıkıntısı yaşadı. Ayrıca Liverpool tarafından 2 kez penaltı itirazı yapılan maçta, hakemin kararları ada basınında çokça tartışılcak gibi görünüyor.

    Maçla ilgili bilgiler:

    - Sahadaki bir çok yıldızın arasında attığı 2 golle parlayan isim Manu'nun genç oyuncusu Marcus Rashford oldu.
    - 'da Pogba dün geçirdiği sakatlık sonrası maç kadrosuna alınmadı.
    - 'ın ilk 2 şutu gol oldu.
    - Liverpool %68 ile topa daha fazla sahip olan taraf olurken, United'ın 5 şutuna karşılık rakip kaleye 14 şut çekti. Maçta 13 korner kullanan Liverpool takımı kornerlerden gol çıkaramadı.
    - Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah etkisiz bir maç geçirdi.
    - Bu maçla beraber -Liverpool arasındaki 3 maçlık beraberlik serisi bozuldu.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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