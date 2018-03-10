Hocasından flaş ifadeler!

Everton'daki kötü gidişten Cenk'in sorumlu tutulamayacağının altını çizen Big Sam lakaplı hoca, Milli futbolcu için şu sözleri söyledi: " Eğer biz ceza sahasına kaliteli toplar gönderebilirsek Cenk golü yapar. Bu örneği bize Burnley maçında verdi. Sürekli ilerleyen performansından ötürü memnunum. Önümüzdeki sene daha az baskıyla daha başarılı olacak."

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