Hocasından flaş ifadeler! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Hocasından flaş ifadeler!

    Hocasından flaş ifadeler!

    Menajeri bugün oynayacakları Brighton maçı öncesi Cenk hakkında açıklamalarda bulundu.

    'daki kötü gidişten Cenk'in sorumlu tutulamayacağının altını çizen lakaplı hoca, Milli futbolcu için şu sözleri söyledi: " Eğer biz ceza sahasına kaliteli toplar gönderebilirsek Cenk golü yapar. Bu örneği bize Burnley maçında verdi. Sürekli ilerleyen performansından ötürü memnunum. Önümüzdeki sene daha az baskıyla daha başarılı olacak."

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:26
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