Hocasından flaş ifadeler!
Everton Menajeri Sam Allardyce bugün oynayacakları Brighton maçı öncesi Cenk hakkında açıklamalarda bulundu.
Everton'daki kötü gidişten Cenk'in sorumlu tutulamayacağının altını çizen Big Sam lakaplı hoca, Milli futbolcu için şu sözleri söyledi: " Eğer biz ceza sahasına kaliteli toplar gönderebilirsek Cenk golü yapar. Bu örneği bize Burnley maçında verdi. Sürekli ilerleyen performansından ötürü memnunum. Önümüzdeki sene daha az baskıyla daha başarılı olacak."
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:26
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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