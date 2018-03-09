Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, cezaevindeki politikacılara destek amacıyla sarı kurdele takan Katalan teknik adama 20 bin sterlin para cezası verdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza verildiği bildirildi.
Aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarılan Guardiola, Federasyon Kupası'nda Wigan Athletic ile oynadıkları maçta yine sarı kurdele takması üzerine federasyon tarafından cezalandırıldı.
Guardiola'ya 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar itiraz hakkı verilmiş ancak deneyimli teknik adam federasyonun vereceği kararı kabul ettiğini bildirmişti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:13
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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