Liverpool, Salah ve Mane ile kazandı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    , Salah ve Mane ile kazandı

    Liverpool, Salah ve Mane ile kazandı

    'de , ağırladığı 'ı Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yendi

    ekiplerinden , konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti.

    Ligin 29. haftasında, zirve mücadelesi veren Liverpool, kümede kalmak için çabalayan Newcastle United'ı Anfield Stadı'nda ağırladı.

    Ev sahibi ekip, 40. dakikada Muhammed Salah, 55. dakikada ise 'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Mısırlı yıldız Salah, ligdeki gol sayısını 24'e çıkararak krallık yarışında Tottenhamlı 'i yakaladı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

    Puanını 60'a çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 29 puanla 16'ncı sırada kaldı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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