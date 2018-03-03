Sam Allardyce'tan Cenk Tosun cevabı!

Premier Lig'de Everton, deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Milli golcümüz Cenk Tosun'un golüyle öne geçen Everton, üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



Maçın 68. dakikasında Cenk Tosun'un yerini Niasse'ye bırakmasına deplasman tribünündeki Everton taraftarı tepki göstermişti. Şiddetli protestolarla karşılaşan Allerdyce ise maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftarın tepkisine karşılık verdi.



CENK MÜTHİŞTİ

Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı için tepki alan Sam Allardyce: "Benim işim taraftarın ne dediğine bakmak değil. Elbette onların protestolarını duymak yerine beni desteklemelerini isterim. Cenk'in ilk 11'de başladığı üçüncü maçtı bu ve sahada müthiş çalıştı...."

