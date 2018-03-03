Sam Allardyce'tan Cenk Tosun cevabı!
Premier Lig'de zayıf rakibi Burnley'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Everton'da maç sonunda Teknik Direktör Sam Allerdyce'e tepki vardı.
Premier Lig'de Everton, deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Milli golcümüz Cenk Tosun'un golüyle öne geçen Everton, üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Maçın 68. dakikasında Cenk Tosun'un yerini Niasse'ye bırakmasına deplasman tribünündeki Everton taraftarı tepki göstermişti. Şiddetli protestolarla karşılaşan Allerdyce ise maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftarın tepkisine karşılık verdi.
CENK MÜTHİŞTİ
Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı için tepki alan Sam Allardyce: "Benim işim taraftarın ne dediğine bakmak değil. Elbette onların protestolarını duymak yerine beni desteklemelerini isterim. Cenk'in ilk 11'de başladığı üçüncü maçtı bu ve sahada müthiş çalıştı...."
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:31
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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