Emre için flaş iddia – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Emre için flaş iddia

    Emre için flaş iddia
    Vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın 'a transfer olacağı ileri sürülmüştü. İspanyol basını, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Türk asıllı Alman yıldızın, 'le temasta olduğu ve sezon sonunda imza atacağı ifade edildi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:01
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