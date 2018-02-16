Türkiye'de Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Şimdiki Medipol Başakşehir) da teknik direktörlüğünü yapan Carvalhal, Paul Clement'in ayrılmasının ardından 21. haftada ligin son sırasındayken devraldığı Swansea City'nin yükselişe geçmesini sağladı.

Ligde 13 puandayken başına geçtiği Swansea City'ye oynattığı oyunla İngiltere futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Carvalhal, takımı 27 puanla düşme hattından çıkararak 16. sıraya taşımayı başardı.

11 MAÇTA SADECE BİR YENİLGİ

Swansea City, Carvalhal yönetiminde Aralık 2017'den bu yana çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve sadece bir yenilgi yaşadı.

Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea City, ligde Arsenal'ı 3-1, Watford'u 2-1, Liverpool ve Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Newcastle United ve Leicester City önünde 1-1'lik eşitliği bozamayan Swansea City, tek yenilgisini ise Tottenham karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.

Carvalhal'in öğrencileri, Federasyon Kupası'nda ise Wolverhampton Wanderers'ı 0-0 ve 2-1, Notts County'yi ise 1-1 ve 8-1'lik skorlarla eledi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZON GÖREV YAPTI

Beşiktaş, Carvalhal'in son hafta görevinden ayrıldığı 2011-2012 sezonunu 55 puanla 4. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar söz konusu sezonda düzenlenen Süper Final'de de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 4. sırada kaldı.

Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak takımını son 32 turuna taşıdı. Son 32 turunda Portekiz ekibi Braga'yı geçen siyah-beyazlılar, son 16 turunda ise İspanya'nın Atletico Madrid takımına elendi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA KISA SÜRE ÇALIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2012-2013 sezonuna Carvalhal yönetiminde başladı.

Portekizlik tenik adam, 11 hafta görev yaptığı takımdan 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetlik karneyle ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, Carvalhal'in ayrılmasının ardından sezon sonunda küme düşmekten kurtulamadı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI

Ülkesinde futbolculuk kariyerini noktaladığı Espinho'da teknik direktörlüğe başlayan Carvalhal, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra birçok takımda görev yaptı.

Portekiz'de ayrıca Leixoes, Vitoria Setubal, Belenenses, Braga, Beira-Mar, Maritimo ve Sporting Lizbon'un başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, Yunanistan'da Asteras ve İngiltere'de Sheffield Wednesday'i çalıştırdı.

VİTORİA SETUBAL İLE KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Carvalhal, en büyük başarısını, 2007-2008 sezonunda Vitoria Setubal'i Portekiz Lig Kupası şampiyonluğuna taşıyarak elde etti.

Vitoria Setubal, söz konusu sezonda, finalde Sporting Lizbon'u penaltı atışları sonucunda geçerek kupanın sahibi oldu.

Leixoes ise 2001-2002 sezonunda Carvalhal yönetiminde Portekiz Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Finalde Sporting Lizbon'a yenilen Carvalhal ve öğrencileri, kupanın bir adım uzağında kaldı. Leixoes, 2002'de oynadığı Portekiz Süper Kupa maçında da aynı takıma kaybetti.

ESKİ TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Carlos Carvalhal, Swansea City'nin başında yarın oynanacak Federasyon Kupası 5. tur mücadelesinde eski takımı Sheffield Wednesday'in karşısına çıkacak.

Portekizli teknik direktör, iki sezon çalıştığı İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'i iki sezonda da play-off finaline taşıma başarısı gösterdi.

Sheffield Wednesday, 2015-2016 sezonunda finalde Hull City'ye kaybederek Premier Lig'in kapısından döndü. Sheffield ekibi, 2016-2017 sezonunda ise bu kez play-off yarı finalinde Huddersfield Town'a elenerek Premier Lig'e yükselemedi.