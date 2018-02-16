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    16 Şubat 2018, Cuma
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    , Carvalhal ile yükselişte

    <a href="/index/swansea-city?id=2680a4e4-d148-40a4-8630-b1d63d4854a2" class="" rel="tag">Swansea City</a>, Carvalhal ile yükselişte

    ekibi , Portekizli yönetiminde sergilediği performansla dikkati çekiyor.

    Türkiye'de ve 'un (Şimdiki Medipol Başakşehir) da teknik direktörlüğünü yapan Carvalhal, Paul Clement'in ayrılmasının ardından 21. haftada ligin son sırasındayken devraldığı 'nin yükselişe geçmesini sağladı.

    Ligde 13 puandayken başına geçtiği 'ye oynattığı oyunla futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Carvalhal, takımı 27 puanla düşme hattından çıkararak 16. sıraya taşımayı başardı.

    11 MAÇTA SADECE BİR YENİLGİ
    Swansea City, Carvalhal yönetiminde Aralık 2017'den bu yana çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve sadece bir yenilgi yaşadı.

    yönetimindeki Swansea City, ligde Arsenal'ı 3-1, Watford'u 2-1, Liverpool ve Burnley'yi 1-0 mağlup etti. ve Leicester City önünde 1-1'lik eşitliği bozamayan Swansea City, tek yenilgisini ise Tottenham karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.

    Carvalhal'in öğrencileri, 'nda ise Wolverhampton Wanderers'ı 0-0 ve 2-1, Notts County'yi ise 1-1 ve 8-1'lik skorlarla eledi.

    BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZON GÖREV YAPTI
    , Carvalhal'in son hafta görevinden ayrıldığı 2011-2012 sezonunu 55 puanla 4. sırada tamamladı.

    Siyah-beyazlılar söz konusu sezonda düzenlenen 'de de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 4. sırada kaldı.

    Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak takımını son 32 turuna taşıdı. Son 32 turunda Portekiz ekibi Braga'yı geçen siyah-beyazlılar, son 16 turunda ise İspanya'nın takımına elendi.

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA KISA SÜRE ÇALIŞTI
    , 2012-2013 sezonuna Carvalhal yönetiminde başladı.

    Portekizlik tenik adam, 11 hafta görev yaptığı takımdan 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetlik karneyle ayrıldı.

    Turuncu-lacivertliler, Carvalhal'in ayrılmasının ardından sezon sonunda küme düşmekten kurtulamadı.

    BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI
    Ülkesinde futbolculuk kariyerini noktaladığı Espinho'da teknik direktörlüğe başlayan Carvalhal, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra birçok takımda görev yaptı.

    Portekiz'de ayrıca Leixoes, , Belenenses, Braga, Beira-Mar, Maritimo ve 'un başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, Yunanistan'da Asteras ve 'de 'i çalıştırdı.

    VİTORİA SETUBAL İLE KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
    Carvalhal, en büyük başarısını, 2007-2008 sezonunda 'i Portekiz Lig Kupası şampiyonluğuna taşıyarak elde etti.

    Vitoria Setubal, söz konusu sezonda, finalde 'u penaltı atışları sonucunda geçerek kupanın sahibi oldu.

    Leixoes ise 2001-2002 sezonunda Carvalhal yönetiminde Portekiz Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Finalde Sporting Lizbon'a yenilen Carvalhal ve öğrencileri, kupanın bir adım uzağında kaldı. Leixoes, 2002'de oynadığı Portekiz maçında da aynı takıma kaybetti.

    ESKİ TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK
    , Swansea City'nin başında yarın oynanacak 5. tur mücadelesinde eski takımı 'in karşısına çıkacak.

    Portekizli , iki sezon çalıştığı İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'i iki sezonda da play-off finaline taşıma başarısı gösterdi.

    Sheffield Wednesday, 2015-2016 sezonunda finalde Hull City'ye kaybederek 'in kapısından döndü. Sheffield ekibi, 2016-2017 sezonunda ise bu kez play-off yarı finalinde Huddersfield Town'a elenerek 'e yükselemedi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:12
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