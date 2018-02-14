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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    160 maç: 23.5 milyar tl

    160 maç: 23.5 milyar tl

    ’de 2019-2022 sezonları arasındaki yayın hakları satıldı

    'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satıldı. 'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi. Buna göre, 3,58 milyar sterlin'e 4 paket satın alan , bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin'e bir paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak. 20'şer maçlık iki paket daha sonra satılacak.

    Bizde 500 milyon dolar
    'de 160 maçlık yayın hakkı paketinin 23.5 milyon TL'ye satıldığı haberleri gelirken akıllara " Ligi ne kadara yayınlanıyor?" sorusu geldi. 21 Kasım 2016'da yapılan yayın ihalesini, halen yayıncı kuruluş olan BeIN Sports kazandı. BeIN Sports, tüm yayın haklarını içeren D paketine 500 milyon dolar+ teklif vererek ihaleyi kazandı. Yüzde 18'lik eklendiğinde rakam 600 milyon dolar'a yaklaştı. Bu rakam ligleri için bir rekor oldu.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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