Lacazette en az bir ay yok
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız golcüsü Alexandre Lacazette, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fransız golcünün sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Lacazette'nin tedavisinin 4 ile 6 hafta arası süreceği ifade edildi.
Sezon başında 53 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal formasıyla 26 lig maçında 9 gole imza atmıştı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 20:04
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
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aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
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