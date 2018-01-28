CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    tur biletini cebe koydu

    Chelsea tur biletini cebe koydu

    FA Cup'ta 'ı konuk eden , rakibini farklı mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.

    İngiltere FA Cup'ta 4. tur karşılaşmalarında Newcastle United'ı ağırlayan Chelsea, rakibini 3-0'lık skorla devirerek bir üst tura yükseldi.

    Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan 'de günün ismi attığıı iki golle Michy Batshuayi oldu.

    Maçın genelinde oyunun hakimi olan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 44. dakikalarda Michy Batshuayi ve 72. dakikada Marcos Alonso kaydetti.

    FA Cup'ta 4. tur karşılaşmaları, - Manchester City maçının ardından sona erecek.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea tur biletini cebe koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN