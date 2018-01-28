Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Chelsea'de günün ismi attığıı iki golle Michy Batshuayi oldu.
Maçın genelinde oyunun hakimi olan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 44. dakikalarda Michy Batshuayi ve 72. dakikada Marcos Alonso kaydetti.
FA Cup'ta 4. tur karşılaşmaları, Cardiff City - Manchester City maçının ardından sona erecek.
Chelsea tur biletini cebe koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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