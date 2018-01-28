Chelsea tur biletini cebe koydu

İngiltere FA Cup'ta 4. tur karşılaşmalarında Newcastle United'ı ağırlayan Chelsea, rakibini 3-0'lık skorla devirerek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Chelsea'de günün ismi attığıı iki golle Michy Batshuayi oldu.