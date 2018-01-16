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    16 Ocak 2018, Salı
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    fırsatı kaçırmadı

    Manchester United fırsatı kaçırmadı

    İngiltere 'de 'yi 3-0 mağlup eden , lider 'nin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle bitirdi.

    'in 23. haftası, Stadı'nda oynanan - mücadelesiyle tamamlandı.

    Ev sahibi Manchester United, 9. dakikada , 38. dakikada Anthony Martial ve 72. dakikada 'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla puanını 50 yapan Manchester United, lider ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. Ligde kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Stoke City ise 20 puanla 18. sırada kaldı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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