Manchester United fırsatı kaçırmadı
İngiltere Premier Lig'de Stoke City'yi 3-0 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City'nin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle bitirdi.
Premier Lig'in 23. haftası, Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester United-Stoke City mücadelesiyle tamamlandı.
Ev sahibi Manchester United, 9. dakikada Antonio Valencia, 38. dakikada Anthony Martial ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 50 yapan Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. Ligde kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Stoke City ise 20 puanla 18. sırada kaldı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:06
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