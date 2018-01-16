Cenk Tosun'a Walcott desteği
İngiltere Premier Lig'de Everton fomasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi.
İngiltere Premier Lig'de Eveerton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi. Maviler, hucümda yalnız kalan ve top alamayan Cenk için formil arıyor. Bu nedenle transfere yönelen İngiliz kulübü, Arsenal'den Theo Walcott'u renklerine katmak istiyor. Daily Mail, Everton'ın sağ kanatta görev yapan İngiliz yıldız için girişimlere başladığını yazdı. Menajer Sam Allardyce da Arsenal'in yıldızıyla sözlşem imzalamak istediklerini açıklayıp, transferi doğruladı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:02
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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