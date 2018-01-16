Cenk Tosun'a Walcott desteği

İngiltere Premier Lig'de Everton fomasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi.

İngiltere Premier Lig'de Eveerton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi. Maviler, hucümda yalnız kalan ve top alamayan Cenk için formil arıyor. Bu nedenle transfere yönelen İngiliz kulübü, Arsenal'den Theo Walcott'u renklerine katmak istiyor. Daily Mail, Everton'ın sağ kanatta görev yapan İngiliz yıldız için girişimlere başladığını yazdı. Menajer Sam Allardyce da Arsenal'in yıldızıyla sözlşem imzalamak istediklerini açıklayıp, transferi doğruladı.