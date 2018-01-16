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    16 Ocak 2018, Salı
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    'a Walcott desteği

    Cenk Tosun'a Walcott desteği

    'de Everton fomasıyla ilk maçına çıkan 'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi.

    İngiltere Premier Lig'de Eveerton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'un Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sıkıntılar sonrası harekete geçildi. Maviler, hucümda yalnız kalan ve top alamayan Cenk için formil arıyor. Bu nedenle transfere yönelen İngiliz kulübü, 'den 'u renklerine katmak istiyor. , Everton'ın sağ kanatta görev yapan İngiliz yıldız için girişimlere başladığını yazdı. Menajer Sam Allardyce da Arsenal'in yıldızıyla sözlşem imzalamak istediklerini açıklayıp, transferi doğruladı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
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