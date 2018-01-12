Aralık ayının futbolcusu Harry Kane
Tottenham’ın İngiliz golcüsü Harry Kane, Premier Lig'de aralık ayının oyuncusu seçildi. Kane, aralıkta oynadığı 6 müsabakada 8 kez fileleri havalandırdı.
İngiliz golcü, Stoke City'e 2, Burnley'e 3 ve Southampton'ın da ağlarına 3 olmak üzere toplam 8 gol attı.
Tottenham'ın Premier Lig'de aralık ayında oynadığı karşılaşmalar şöyle:
02.12.2017 Watford: 1 - Tottenham: 1
09.12.2017 Tottenham: 5 - Stoke City: 1
13.12.2017 Tottenham: 2 - Brighton & Hove Albion: 0
16.12.2017 Manchester City: 4 - Tottenham: 1
23.12.2017 Burnley: 0 - Tottenham: 3
26.12.2017 Tottenham: 5 - Southampton: 2
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:40
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 5
Yorum
aslan süper golcü galatasaraya cok faydali olur süüüüüüüüüüpeeeer
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Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 13
Yorum
Gsli Karabüğü nasıl yarı yolda bıraktı asla hoca olamayacak kondisyoner oyuncularla ilişkisi sıfır çalıştığı tüm oyuncularla geçinemeyen bir kişi
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 4
Yorum
aslan persie pörsüğü gitsin başka birşey istemiyor millet.3 yıldır şampiyonluğa engel oldu.ona ödenen paralara 2 tane golcü alınırdı
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