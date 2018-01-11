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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Londra derbisinde gol sesi çıkmadı

    Londra derbisinde gol sesi çıkmadı

    yarı final ilk maçında , sahasında ile golsüz berabere kaldı.

    yarı final ilk maçında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

    Stamford Bridge Stadı'nda oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temponun düşmediği ikinci yarıda iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

    Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu , sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi. Federasyonun üç maçtan men ettiği Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 24 Ocak Çarşamba günü Emirates Stadı'nda oynanacak.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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