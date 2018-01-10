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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Kupa'da avantajı yakaladı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>, Kupa'da avantajı yakaladı

    yarı final ilk maçında sahasında takımını 2-1 mağlup etti.

    Championship ekiplerinden , Etihad Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bobby Reid'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Kevin de Bruyne ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90. dakikada 'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ocak Salı günü Ashton Gate Stadı'nda oynanacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:44
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