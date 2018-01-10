Manchester City, Kupa'da avantajı yakaladı
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City sahasında Bristol City takımını 2-1 mağlup etti.
Championship ekiplerinden Bristol City, Etihad Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bobby Reid'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Kevin de Bruyne ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan karşılaşmada 90 dakika forma giydi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ocak Salı günü Ashton Gate Stadı'nda oynanacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:44
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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