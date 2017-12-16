Serie A'da yeni lider Napoli
Deplasmanda Torino'yu 3-1 mağlup eden Napoli, liderlik koltuğuna oturdu
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk olduğu Torino'yu 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu Inter'den devraldı.
Torino kentindeki Olimpico Stadı'nda oynanan 17. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan Napoli, 4. dakikada Kalidou Koulibaly, 25. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Marek Hamsik'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Torino, 63. dakikada Andrea Belotti'nin ağları sarsmasıyla umutlansa da bu gol, puan için yeterli olmadı ve Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 42'ye çıkaran Napoli, Inter'in yenilmesinin ardından liderliğe yükseldi ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Torino ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.
Inter ise kendi sahasında Udinese'ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti. Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:04
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Serie A'da yeni lider Napoli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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