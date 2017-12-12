 Derbi sonrası çarşı karıştı! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Derbi sonrası çarşı karıştı!

    Derbi sonrası çarşı karıştı!
    Premier Lig'de pazar günü oynanan Manchester derbisi sonrası soyunma odasında arbede çıktı. Olaylarda City'nin yardımcı hocası Mikel Arteta'nın kaşında açılma meydana gelirken, görgü tanıkları Mourinho'ya da su şişesi atıldığını söyledi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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