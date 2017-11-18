Mesut derbide Arsenal'e can verdi!
İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, Mesut Özil'in yıldızlaştığı maçta Tottenham'ı 2-0 yendi.
Emirates Stadı'nda oynanan maçı Mike Dean yönetti. Arsenal forması giyen Mesut Özil, maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi takım 36. dakikada duran topta Mustafi ile golü buldu. Savunmadan ileriye çıkan Mustafi, Mesut'un ortasında topu filelere yolladı.
Bu golün ardından Arsenal, oyunun kontrolünü ele aldı. 41. dakikada sahneye Şilili yıldız Alexis Sanchez çıktı. Lacazette'in asistin golü kaydeden Sanchez, farkı ikiye yükseltti.
Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı. Arsenal, Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Bu sonuçla Arsene Wenger'in talebeleri 22 puana yükseldi. Tottenham ise 23 puanda kaldı.
MAÇIN ADAMI ÖZİL
Karşılaşmada bir asist yapan ve Arsenal'in oyun kurulumunu organize eden Mesut Özil, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:18
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
Mesut derbide Arsenal'e can verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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