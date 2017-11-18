Mesut derbide Arsenal'e can verdi!

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, Mesut Özil'in yıldızlaştığı maçta Tottenham'ı 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Mike Dean yönetti. Arsenal forması giyen Mesut Özil, maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi takım 36. dakikada duran topta Mustafi ile golü buldu. Savunmadan ileriye çıkan Mustafi, Mesut'un ortasında topu filelere yolladı.



Bu golün ardından Arsenal, oyunun kontrolünü ele aldı. 41. dakikada sahneye Şilili yıldız Alexis Sanchez çıktı. Lacazette'in asistin golü kaydeden Sanchez, farkı ikiye yükseltti.



Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı. Arsenal, Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.



Bu sonuçla Arsene Wenger'in talebeleri 22 puana yükseldi. Tottenham ise 23 puanda kaldı.



MAÇIN ADAMI ÖZİL

Karşılaşmada bir asist yapan ve Arsenal'in oyun kurulumunu organize eden Mesut Özil, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi.