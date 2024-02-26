Haberler TFF 2. Lig Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK plaf-off hattının dışında kaldı!

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK plaf-off hattının dışında kaldı!

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak play-off hattının dışında kaldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK plaf-off hattının dışında kaldı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak play-off hattının dışında kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın gelişinden sonra etkili bir performans ortaya koyan ve üst üste galibiyetler alarak ligin zirvesine doğru yükselişe geçen Menemen FK, son haftalardaki başarısız sonuçların ardından play-off hattının dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı 24Erzincanspor, Fethiyespor ve Kastamonuspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrılırken, sadece İnegölspor'u mağlup etti. Böylece Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, son 4 maçında sadece 3 puan elde edebildi.

Hafta sonu oynanan Kastamonuspor deplasmanından İzmir'e dönüşte moralinin bozuk olduğu öğrenilen Yılmaz Vural'ın, tekrar çıkışa geçmek için yönetimle ve oyuncularla bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin güzel eşi Yargı dizisinin savcısı çıktı! İşte Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete alıyor! Süre 20 dakikaya inecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denizli’ye şok ceza
Yasin müjdesi
ARTEMİS HALI HALKA ARZ | ARTMS halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
Evde Ramazan pidesi yapımı
RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024? | Son dakika İstanbul, Ankara ramazan pidesi fiyatı belli oldu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin" Dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin" 12:42
Mauro Icardi'nin cezası açıklandı! Mauro Icardi'nin cezası açıklandı! 12:40
Beşiktaş'tan flaş Icardi açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Icardi açıklaması! 12:23
G.Saray - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:17
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! 12:07
Daha Eski
Menemen FK plaf-off hattının dışında kaldı! Menemen FK plaf-off hattının dışında kaldı! 12:05
G.Saray - Antalyaspor maçı ne zaman? G.Saray - Antalyaspor maçı ne zaman? 11:54
O ismi sildi! Yollar ayrılacak O ismi sildi! Yollar ayrılacak 11:51
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 11:42
G.Saray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! G.Saray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! 11:36
NBA'den 5 isme men cezası! NBA'den 5 isme men cezası! 11:31