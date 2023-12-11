Haberler TFF 2. Lig 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında 24 Erzincanspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
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24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında 24 Erzincanspor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 13:00'te Anagold 24Erzincanspor YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

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