Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Kırşehir Belediyespor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı 10 Eylül Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.