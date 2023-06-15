1.Lig'e son bilet

TFF 2. Lig p lay-off finalinde bugün Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor Spor Toto 1. Lig için karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'lara 3. turdan başladı. Sarı-lacivertliler, İskenderunspor'u iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmir temsilcisinin finaldeki rakibi ise Şanlıurfaspor oldu. Final maçı Konya BB Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak.

VAR UYGULAMASI OLACAK

Karşılaşmayı kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak. Zorlu müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Yine eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan tarafı penaltı atışları belirleyecek. Öte yandan karşılaşmada VAR uygulaması kullanılacak.