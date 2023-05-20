Son biletler

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta bugün son maçlar öncesinde önemli maçlar oynanacak. Kocaelispor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Buca da direkt play-off grup finaline kaldı. İskenderun, 1461 Trabzon FK, Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off'u garantiledi. Grupta Pazarspor ile Baynet İnşaat Balıkesirspor'un daha önce TFF 2. Lig'den düşmesi kesinleşmişti.

Çorum FK'nin 1. Lig vizesi aldığı Beyaz Grup'ta 2.'liği garantileyen Ş.Urfa, play-off grup finaline çıktı. Amed ve E.Erok'un play-off'u garantilediği grupta 57'şer puanlı Ankaraspor ile 24Erzincan ile 54 puanlı Soma'dan ikisi daha play-off vizesi alacak. 43 puanlı Isparta, 44 puanlı İnegölspor, 45'er puanlı Bursaspor, Batman Petrolspor ve Nazilli Belediyespor'dan biri daha lige veda edecek.

PLAY-OFF YOLU ÇOK ÇETİN

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off üçüncü turuna yükselecek. Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri Spor Toto 1. Lig vizesi için mücadele edecek.