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Bursaspor 3 futbolcuyla sözleşme uzattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor Kerem Kök, Eren Tunalı ve Emre Tepegöz’ün sözleşmelerini 2025’e kadar uzattı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:21 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:21
Bursaspor 3 futbolcuyla sözleşme uzattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Transfer yasağı sebebiyle kadrosuna takviyeler yapamayan yeşil-beyazlı ekip, iç transferde önemli hamleler yapmaya çalışıyor. Bursaspor Kulübü, bu doğrultuda üç genç futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlı yönetim, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kerem Kök ile birlikte 2024'te mukaveleleri tamamlanacak olan Eren Tunalı ve Emre Tepegöz'le 2025 yılına kadar devam kararı aldı. Yapılan sözleşmeler TFF'nin internet sitesine de yansıdı. Bursaspor yönetiminin bu türde sözleşme yenilemelerinin devam edeceği de öğrenildi.

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