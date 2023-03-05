Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Bursaspor - Amedspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Amedspor maçı 5 Mart Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

40 BİN TARAFTAR GELECEK!

Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Bursa'da oynanacak olan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar takip edecek. 44 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarının yer alacağı karşılaşma TFF 2. Lig'de de seyirci rekorunun kırılmasına neden olacak.

KUTLUHAN BİLGİÇ YÖNETECEK!

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'inyardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu olacak.