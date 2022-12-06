Bursaspor’a Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'tan iyi haber

Bursaspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'la ilgili camiaya sevindirici haber verdi. Yeşil-beyazlılar iki ismin de bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bir süredir sakatlıkları bulunan profesyonel futbolcularımız Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamışlardır."
Hasan ve Ertuğrul'un hafta sonunda oynanacak olan Somaspor maçında forma giymesi bekleniyor.
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