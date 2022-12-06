Haberler TFF 2. Lig Bursaspor’a Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'tan iyi haber

Bursaspor’a Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'tan iyi haber

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş’un sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 13:56
Bursaspor’a Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'tan iyi haber
Bursaspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'un son durumları ile ilgili açıklama yaptı. Her iki futbolcunun da idmanlara çıktığı bilgisi verildi.

Bursaspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş'la ilgili camiaya sevindirici haber verdi. Yeşil-beyazlılar iki ismin de bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir süredir sakatlıkları bulunan profesyonel futbolcularımız Hasan Ayaroğlu ve Ertuğrul Kurtuluş takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamışlardır."
Hasan ve Ertuğrul'un hafta sonunda oynanacak olan Somaspor maçında forma giymesi bekleniyor.
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