Haberler TFF 2. Lig Karşıyakalı taraftarlardan Şile Yıldızspor maçına büyük ilgi!

Karşıyakalı taraftarlardan Şile Yıldızspor maçına büyük ilgi!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka ile Şile Yıldızspor golsüz berabere kalırken ev sahibi Karşıyaka'nın taraftarlarından karşılaşmaya yoğun ilgi geldi. Alsancak Musta Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi resmi rakamlara göre 6 bin 415 biletli seyirci takip etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:35
Karşıyakalı taraftarlardan Şile Yıldızspor maçına büyük ilgi!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, yıllar sonra en çok taraftarı tribüne çektiği maçı oynadı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı sezonlarda senelerce İzmir'in tribün şampiyonluğunu bırakmayıp en çok taraftarı maçlarına çeken takım olan Karşıyaka, alt liglerde son yıllarda eridi. Alsancak Stadı çürük raporuyla 2014 yılında kapatıldıktan sonra 25 senedir hayalini kurduğu yeni stadına da bir türlü kavuşamayıp iç saha maçlarında ilçeye kilometrelerce uzaklıktaki Yeni Buca Stadı, İzmir Atatürk Stadı ve Bornova Stadı arasında seyyah olan Karşıyaka, her geçen yıl seyirci desteğinden uzak kaldı.


Her geçen yıl tribünde yalnızları oynayan Karşıyaka, bu sezona kadar son olarak yalnızca 2018-2019 sezonunda 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Vanspor maçını Atatürk Stadı'nda 15 bin civarında taraftarının desteğiyle oynadı. Geçen sezon konoravirüs pandemisindeki tribün kısıtlaması kalkmasına rağmen ilk yarıda Atatürk Stadı, ikinci yarıda Bornova Stadı'nda maçlarına az sayıda taraftarını çeken Karşıyaka'nın hasreti bu yıl bitti. Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na 8.5 yıl sonra dönen yeşil-kırmızılıların taraftara açık oynadığı ilk maç olan Şile Yıldızspor karşılaşmasını resmi rakamlara göre 6 bin 415 biletli seyirci izledi.

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Her şeyi bırakıp maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!
Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"
F.Bahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...
G.Saray'da transfer bitmiyor! Stoperdeki hedef...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derincespor'dan örnek hareket!
Menemen FK'ya mağlubiyet pahalıya patladı
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
Rabiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özil ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı Özil ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı 15:14
Derincespor'dan örnek hareket! Derincespor'dan örnek hareket! 15:08
-Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! -Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! 15:07
Arda Güler ve sakatlık şoku! Arda Güler ve sakatlık şoku! 14:51
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman A Milli Takım'a mı? Ve açıkladı! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman A Milli Takım'a mı? Ve açıkladı! 14:28
Demirel: Zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var Demirel: Zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var 14:04
Daha Eski
F.Bahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı... F.Bahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı... 13:47
Menemen FK'ya mağlubiyet pahalıya patladı Menemen FK'ya mağlubiyet pahalıya patladı 13:26
Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! 12:58
Başkandan Mesut Bakkal eleştirilerine tepki! Başkandan Mesut Bakkal eleştirilerine tepki! 12:51
Hami Mandıralı'dan birlik çağrısı Hami Mandıralı'dan birlik çağrısı 12:51
Napoli'den F.Bahçeli iki yıldıza kanca! Napoli'den F.Bahçeli iki yıldıza kanca! 12:33