Bursaspor’da şut bombardımanı

Timsah'ta idmanlar her zamankinden hareketli geçiyor. Dün de kalelere adeta şut bombardımanı vardı. Bursaspor'un hocası Tahsin Tam, "Yetenekli gençlerimiz var. Onlarla birlikte bu ligde başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Erokspor'da 12 imza birden

Beyaz Grup takımlarından Erokspor 12 futbolcu birden transfer etti. Emir Alagöz, Serhat Çam, Zahit Fındık, Onur Eriş, Serdar Deliktaş ile 2 yıl yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca Yağızcan Akyürek, Sivas Bld, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Yurtseven, Burak Albayrak, Cemal Emir Dede, İsa Güler, Bekir Demircan'ı da almayı bildi.