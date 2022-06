TFF 2. Lig'de gruplar belirlendi

2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar 30 Haziran Perşembe günü yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Volkan Can: "TFF olarak her zaman sizlerin yanınızdayız"

TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can, grupların belirlendiği kura çekiminde bir konuşma yaptı. Can, "Burası çok farklıymış, uzun yıllar yanınızdaydım, şimdi bu taraftayım. Ancak bilin ki ben her zaman sizin yanınızdayım. Uzun yıllar Kırklarelispor kulübü başkanlığını üstlendim, aynı zamanda 2. ve 3. Lig kulüpler Birliği Başkanlığı yaparak sizlerle beraber oldum. Şimdi de sizleri temsilen, 2. ve 3. Liglerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak karşınızdayım. Bu görevi bana tevdi eden Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, inandı, güvendi, bu görevi bize verdi." diye konuştu.

Yeni dönemde iş birliği içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayan Volkan Can, "Sayın Başkanımızın seçim çalışmalarında alt liglere nasıl değer verdiğine şahit olduk. Bütün toplantılarda önce alt liglerden bahsetti. Alt ligler futbolun mihenk taşıdır. İnşallah birlikte iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Ben de 2 ve 3. Lig kulüpleri arasında iyi bir köprü kuracağıma, sizlerin yanında olacağıma buradan söz veriyorum. TFF yönetimi olarak biz önce güven, adalet ve şeffaflık ilkesiyle yola çıktık. Çözüm odaklıyız. Bütün camialara eşit mesafedeyiz. Bu çok önemlidir. Hiçbir zaman hiçbir kulübün bir adım dahi fazla yanında olmayacağımıza buradan söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Volkan Can, şöyle devam etti: "Türk futbolu için birlikte hareket etmemiz lazım. Hiçbir zaman ben, değil hep biz dememiz lazım. Başarı da böyle geliyor zaten. Alt ligleri arzulanan ve hak ettiği noktaya hep birlikte götüreceğiz inşallah. Mevcut kaynaklarımızı nasıl iyileştirebiliriz, bunları değerlendirmemiz, mevcut kriterleri oluşturmamız lazım. Bu da sadece federasyon tarafı değil hep birlikte hareket edersek olur. Burada birbirinden değerli kulüp temsilcileri var. Bizleri gerçekten üst düzey bir rekabet bekliyor. Türkiye'nin her yerine yayılmış bir fikstürümüz var. Sizlere dün aldığımız Yönetim Kurulumuzun kararını açıklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bu sene planlamada ikinci liglerden 5'er, üçüncü liglerden 4'er takım düşecekti. Ama Sayın Başkanımız da Ankara'daki toplantıda bizlere söz vermişti. Yönetim Kurulundan da dün onaylandı. Bu müjdeyi de size veriyorum. 5'er takım yerine, 4'er takım düşecek bu sene. Aynı zamanda Başkanımız Ankara'daki toplantıda demişti. Bu sezon vergi ve SGK borçlarından yine muaf olacağız. Yani transfere engel borcumuz olmayacak. Yeni sezonun dostça, Fair Play ruhuyla ve futbolun güzellikleri içinde geçmesini diliyorum. Grup kura çekiminin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."