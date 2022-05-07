Haberler TFF 2. Lig Şanlıurfaspor Nazilli Belediyespor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Şanlıurfaspor Nazilli Belediyespor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfaspor sezonun son hafta maçında kendi evinde oynadığı Nazilli Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:14
Şanlıurfaspor Nazilli Belediyespor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Şanlıurfaspor, sezonun son maçında sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı, maç Şanlıurfaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadında saat 15.00'da başlayan maçta Şanlıurfaspor'un ilk golü 45.dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi. Hakem Süleyman Bahadır'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 47. dakikada 2'inci golü Taner Gümüş ile buldu.

Karşılaşmanın 75. Dakikasında ise Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Penaltıyı golle çeviren Sinan Kurumuş ile durum 3-0 oldu.

Maçta son dakikalara doğru Nazilli Belediyespor geliştirdiği atakta Ahmet Gökbayrak'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Maç Şanlıurfaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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