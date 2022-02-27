Sakaryaspor - İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 58 puanla 1461 Trabzon FK'nın 3 puan önünde lider durumda olan Sakaryaspor, Pazar günü sahasında İnegölspor'u konuk edecek.

Pazar günü ligin 28.haftasında Sakaryaspor, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Bursa temsilcisi İnegölspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde İnegölspor'da Sakaryasporlu taraftarların yakından tanıdığı iki isim var. Teknik direktör koltuğunda Sakaryalı teknik adam Şaban Yıldırım olacak. Şaban Yıldırım'ın yanı sıra İnegölspor'un kadrosunda bir dönem Sakaryaspor forması giyen Enes Ata'da var. Enes Ata, 2016/17 sezonunda Sakaryaspor forması giyen forvet oyuncusu bu sezon İnegölspor'da 7 lig maçında 1 gol sevinci yaşadı.

İNEGÖLSPOR LİGDE 10. SIRADA

İnegölspor, 26 maçta topladığı 37 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Oynadığı maçlarda 31 gol atan İnegölspor, kalesinde ise sadece 34 gol yedi. İnegölspor ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Kendi evinde Ergene Velimeşespor'u 1-0 mağlup eden İnegölspor'un tek golü Ergeneli oyuncu Mahmut Boz'un kendi kalesine attığı golle geldi.

İnegölspor'un en golcü ismi ise 9 gole imza atan İbrahim Sürgülü. Bahadır Taşdelen'in 6, Ersel Aslıyüksek'in 3 ve Ömer Faruk Ermeç'in ise lig de 5 golü bulunuyor.

İNEGÖLSPOR İLE 7. RESMİ RANDEVU

Sakaryaspor, İnegölspor ile oynadığı 6 resmi mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Yeşil siyahlılar, İnegölspor ağlarını 15 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Aralarında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti ise sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Sakaryaspor aldı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda 3 puanı 5-0'lık galibiyetle aldı.

SAKATLIK VE SARI ALARMI

Sakaryaspor, Trabzon'dan 3 puanla dönerken Burak Süleyman'ı sakatlığa, Ozan Sol ve Ömer Bozan'ı ise sarı kart cezasından dolayı kaybetti.

Serkan Odabaşoğlu sakatlığı sebebiyle bu maçta oynayamayacak. Çağlayan Menderes, İnegölspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Niğde Anadaolu FK maçında forma giyemeyecek.



Sakaryaspor'un 1461 Trabzon ile oynadığı maçta iki isim cezalı duruma düşmüştü. Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Ozan Sol Pazar günü takımını yalnız bırakacak. Ozan Sol'un ardından yeşil-siyahlılarda, 1461 Trabzon maçının 45. dakikasında sarı kart gören Ömer Bozan da cezalı duruma düştü.

MAÇIN HAKEMİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren temsilcimiz Sakaryaspor pazar günü sahasında İnegölspor'u konuk edecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşmada Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun düdük çalacak.

Dursun'un yardımcılıklarını ise Çağrı Yıldırım, Anıl Küçükkaraca ve Sercan Karaca üstlenecek. Kariyerinde 52 maç yöneten Yunus Dursun daha önce iki takımdan hiç maçını yönetmedi.

İNEGÖLSPOR'UN GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İnegölspor, TFF 2. Lig'i 35 puanla 14. sırada tamamladı. 36 karşılaşmada 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 43 kez havalandıran bordo-beyazlılar, kalesinde ise 71 gol gördü.

MAÇ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan verilere göre karşılaşmanın oynanacağı Pazar günü yağmur bekleniyor. 16 derecelik bir hava sıcaklığı olması bekleniyorken, en düşük hava derecesi ise 5 olarak tahmin ediliyor.