Sakaryaspor rekor için Sivas Belediyespor karşısında!

Sakaryaspor, ilk devrenin kapanış maçında kendi sahasında Sivas Belediyepor'u konuk edecek. Pazar günü Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 14:00'de başlayacak. Müsabakayı Denizli Bölgesi'nden Feridun Daldaş yönetecek. Daldaş'ın yardımcılıklarını Egemen Savran ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erdem Temel olacak.

RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK

Şampiyonluk yarışında en yakının 5 puan önünde bulunan Sakaryaspor, ilk devreyi Sivas Belediyespor mücadelesi ile kapatacak. Grupta 34 puan ile dördüncü sırada bulunan rakibi karşısında yarın kazanarak yoluna fire vermeden devam etmek isteyen yeşil siyahlılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale ile tamamladı. Yeşil Siyahlılar ligin deplasmanda en çok puan toplayan ikinci ekibi olan Sivas Belediyespor müsabakasının son provasını böylece yapmış oldu.

EKSİKLER VAR

Sakaryaspor'un zorlu Sivas Belediyespor müsabakası öncesinde 2 önemli eksiği bulunuyor. Kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak'ın sakatlığı sürerken , yaşadığı sakatlık sonrası ağrıları artan Tahir Babaoğlu'nun da bu açta ilk 18'de yer alsa bile müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Sakatlığı yeni atlatan Ömer Can Sokullu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

REKORA DOĞRU

Yeşil Siyahlılar yarın oynayacağı Sivas Belediyespor karşılaşmasından mağlubiyet almadan ayrılması halinde kulüp tarihinin aynı sezon içinde en uzun yenilmezlik rekorunu da kırmış olacak. Temsilcimiz 1986-87 ve 2018-19 sezonlarından 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Temsilcimiz geride kalan 18 haftada hiç yenilgi almayarak bu rekor egale etti.

KADRO ŞEKİLLENDİ

Temsilcimizde geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeni ile oynamayan kaleci Furkan Köse bu hafta kalesine geri dönerken Teknik Direktör Ercüment Coşkundere'nin savunmada Çağlayan Menderes, Ümit Kurt, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, orta alanda Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Ozan Sol, Hurşit Taşçı, Ömer Bozan ve forvette Ali Özgün'e görev veresi bekleniyor.