Haberler TFF 2. Lig Bucaspor'dan çıkış izni yok

Bucaspor'dan çıkış izni yok

İzmir ekibi, konuk ettiği 24Erzincan’ı 67’de Mehmet Fuat ve 90’da Recep Gül’le geçti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Bucaspor'dan çıkış izni yok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor'un en yakın takipçisi Bucaspor evinde hata yapmadı. İzmir temsilcisi, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 67'nci dakikada Mehmet Fuat ve 90'ıncı dakikada Recep Gül'le 3 puana uzandı. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, grupta 26 puana ulaşıp, 39 puandaki lider Pendikspor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.
İzmir ekibi, konuk ettiği 24Erzincan'ı 67'de Mehmet Fuat ve 90'da Recep Gül'le geçti.
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