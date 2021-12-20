Bucaspor'dan çıkış izni yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor'un en yakın takipçisi Bucaspor evinde hata yapmadı. İzmir temsilcisi, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 67'nci dakikada Mehmet Fuat ve 90'ıncı dakikada Recep Gül'le 3 puana uzandı. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, grupta 26 puana ulaşıp, 39 puandaki lider Pendikspor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.
İzmir ekibi, konuk ettiği 24Erzincan'ı 67'de Mehmet Fuat ve 90'da Recep Gül'le geçti.