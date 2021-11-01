TFF 2. Lig, 3. Lig'den haberler (01.11.2021)

Beyaz Grup'ta maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Pendikspor, Uşakspor engelini aşamadı. Rakibiyle deplasmanda berabere kalan Pendik, bu kayba rağmen liderliğini sürdürdü.



Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmak isteyen Akhisarspor, Kırşehir Belediye deplasmanında tek golle kazandı. 3. dakikada ağları sarsan Cihat Çelik, 5 hafta sonra galibiyeti getirdi. Akigolar, bu zaferle 10 puana yükseldi.



Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon, Serik Belediye'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Lider Sivas Belediye'nin kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan Karadeniz ekibi, 22 puanla grubun zirvesine oturdu.



Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Sivas Belediyespor, Somaspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. Haftaya lider giren yeşil-beyazlılar, bu yenilginin ardından 21 puanda kaldı ve koltuğu kaptırdı.





