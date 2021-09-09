Alt liglerden haberler

DADAŞ'TAN 4 BOMBA



TFF 1. Lig'de misafir olmak isteyen BB Erzurumspor gözünü Süper Lig'e diktiğini transfer döneminde gösterdi. Son gün de Dadaşlar boş durmadı. Mavi-beyazlılar tam 4 oyuncuyu birden renklerine bağlayarak adeta şov yaptı. BB Erzurumspor orta sahaya Stabaek'ten Herolind Shala'yı aldı. 29 yaşındaki yıldız, hücuma yönelik orta saha pozisyonunda oynuyor. Orta sahaya bir başka takviye ise Başakşehir'den geldi. 24 yaşındaki Alican Özfesli de BB Erzurumspor forması giyecek. Dadaşlar kadro kalitesini yükseltmek için sol beke de takviye yaptı. Geçen sezonu Bursaspor'da geçiren 31 yaşındaki Ufuk Budak ile de anlaşma yapıldı. Giresunspor'un 23 yaşındaki kalecisi Erkan Anapa da kadroya katıldı. Son gün transferleriyle iyice güçlenen BB Erzurumspor böylece artık tamamen lige konsantre olacak. Şehrin tek isteği yeniden Süper Lig'e yükselmek ve bu defa uzun yıllar kalıcı şekilde en üst seviyede mücadele etmek.

ANKARAGÜCÜ COŞTU BİR KERE



Başkent temsilcisi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan forvet oyuncusu Nadir Çiftçi ve APOEL'den orta saha Ghayas Zahid'i renklerine kattı. Başkan Faruk Koca imza töreninde iddialı açıklamalarda bulundu. Kadrolarını yıldız futbolcularla takviye ettiklerini belirten Koca, "Hedefimiz şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükselmek. Ankaragücü'ne de bu yakışır" ifadelerini kullandı.

DENİZLİSPOR'DAN 3 TAKVİYE



HOROZLAR transferin son gününde bir hayli hareketliydi. Denizlispor, geçen sezon Samsunspor'da forma giyen ön libero Brice DjeDje, Çanka FK'dan sol kanat Bekir Turaç Beke ve forvet Kevin Mayi ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'de çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.



ADANA'YA SÜPER YILDIZ: BENNASSER



Adanaspor transferin son gününde bombayı patlattı. Turuncu-beyazlılar, Fransa'da Bordeaux, Saint Etienne, Monaco gibi önemli kulüplerde forma giymiş Youssef Ait Bennasser ile anlaştı. 25'lik yıldız 2 yıllık sözleşme imzaladı.