Haberler TFF 2. Lig Kastamonuspor'da corona virüsü vakası 23'e çıktı!

Kastamonuspor'da corona virüsü vakası 23'e çıktı!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Böylece kulüpte toplam corona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:19
Kastamonuspor'da corona virüsü vakası 23'e çıktı!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 testinde 3 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 3 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kulüp tarafından 9 Aralık'ta yaptırılan Covid-19 testinde, aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların da bulunduğu 20 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

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