Yedi bela Bodrum

Yeşil-beyazlılar, Mamak’ı 7-2’lik tarihi bir skorla devirdi. Tam 5 gol atan Harun karşılaşmaya damgasını vurdu
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:53Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Misli.com2. Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Mamak Futbol Kulübü'nü farklı yendi: 7-2. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibinden Harun biri penaltıdan olmak üzere 5 gol birden atarak eşine az rastlanır performans sergilerken; Ozan iki kez ağları sarstı. Konuk ekibin golleri ise penaltıdan Özkan ve Enes'ten geldi. Bodrumspor bu tarihi galibiyetle 15 puana ulaştı. Mamak FK ise 11 puanda kaldı.