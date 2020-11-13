Haberler TFF 2. Lig Bayburt Özel İdarespor'da ikinci corona virüsü şoku: 18 futbolcu pozitif

Özel İdarespor'da ikinci corona virüsü şoku: 18 futbolcu pozitif

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Özel İdarespor’da 18 futbolcuda corona virüsü tespit edildi. Sarı-siyahlı takımda yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcusunda da corona virüsü tespit edilmişti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 09:37
Bayburt Özel İdarespor'da ikinci corona virüsü şoku: 18 futbolcu pozitif

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hafta sonu cumartesi günü oynanacak maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 18 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır" açıklamasında bulunuldu.

'ta cumartesi günü saat 13.00'de oynanması planlanan maçın, () tarafından ertelendiği öğrenildi.
Sarı-siyahlı takımda, yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karşılaşması ertelenmişti.

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