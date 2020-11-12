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Bodrumspor ile anlaştı!

2. Lig ekiplerinden Bodrumspor, teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, 51 yaşındaki teknik çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Tahsin Tam, daha önce 'nın yardımcılığını üstlenmişti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:02 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:36
Bodrumspor Tahsin Tam ile anlaştı!

Misli.com 2. Lig 'ta teknik direktör Tarık Daşgün'le yollarını ayırdıktan sonra 6 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda Sakaryaspor'u 6-2 yenerek son verip düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Bodrumspor, yeni teknik adamını da buldu.

Sakaryaspor deplasmanına Altyapı Koordinatörü Mehmet Emin Yılmaz yönetiminde çıkarak kritik 3 puanla üzerindeki ölü toprağını atan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlük için 'la anlaştı. 'de daha önce , ve 'da 'nın yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Tam'la 1.5 yıllığına el sıkışıldı. Bugün işbaşı yapacak Tam ve ekibi, Sakaryaspor maçını da tribünden takip etti.

OZAN SOL PATLADI

Bodrumspor'da bu sezon beklenen performansın altında kalan Ozan Sol, Sakaryaspor'a patladı. Geçen sezon 17 maçta 7 gol atan Ozan, bu yıl forma giydiği ilk 6 haftada tek golle yetindi. Tecrübeli forvet dün Sakaryaspor ağlarına 3 gol birden gönderdi. Harun da 2 golle galibiyete katkı yaptı. Sakaryaspor'a Bodrum hezimeti sonrası teknik heyette değişiklik yaşandı.

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