Sakarya şov yaptı

Karacabey’e konuk olan yeşil-siyahlılar; Ali, Muhammet (pen.) ve Mehmet’le farka koştu.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:26Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 33'te Ali'yle öne geçen yeşil-siyahlılar, 38'te Muhammet'in penaltısıyla farkı ikiye çıkarttı. 45'te Mehmet maçın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 13'e yükseltti. Karacabey ise 10 puanda kaldı.